Briti Töölispartei juht: suhe USAga pole meie jaoks kõige olulisem

Corbyn avaldas kahtlust, kas keegi üldse oskab öelda, mida brittide eriline suhe USAga endast üldse kujutab ning mõistis samas hukka Ühendriikide presidendi Donald Trumpi hiljutised kommentaarid.

Jeremy Corbyn. | FOTO: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Corbyni avaldus tuleb mõned päevad pärast seda, kui Trump tühistas visiidi Londonisse, kus ta pidid avama vastvalminud USA saatkonna hoone. Levivad kuuldused, et USA presidendi arvates ei olnud Briti valitsus tema vastu piisavalt armastusväärne.

«Ei, ma arvan, et meil on palju olulisi suhteid,» ütles Töölispartei juht. «Ühendriigid on muidugi olulised nii kultuuriliselt kui majanduslikult.»

«Samas on peame olulisteks partneriteks ELi, aga ka muuhulgas Hiinat ja Indiat,» lisas ta.

«Donalt Trump valmistab suurima pettumuse – kui välja arvata tema lõpmatud solvavad märkused naiste, vähemuste ja erinevate uskude kohta – oma suhtumisega rahvusvahelistesse institutsioonidesse, näiteks ÜROsse ja Unescosse,» märkis Corbyn.