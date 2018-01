Tuneesia rahutused riigi demokraatiat ei ohusta

Tuneesia sündmusi pidevalt jälgiva inimesena olin väga ebameeldivalt üllatunud, kui leidsin Tuneesias majanduslikel põhjustel puhkenud rahutusi käsitleva uudise juurest lause: «Riigi võimud peavad pidevalt võitlema islamiäärmusliku terrorismiga ning valvama pingsalt piiri ebastabiilse Liibüaga.»

Sellise väite puhul tuleks kõigepealt kontrollida selle õigsust. Eelmise aasta lõpus, kui vestlesin endise Brüsselis tegutseva mõttekoja Carnegie Europe direktori ja praeguse Berliini Akadeemia Richard C. Holbrooki Foorumi juhataja Jan Techauga, ütles ta, et Tuneesia on teinud väga tugevat tööd terrorismivastases võitluses ning praeguseks on kõik kontrolli alla saadud.

Kuidas saab siis uudises vihjata terrorismile, mis esiteks ei puuduta ei puhkenud rahutusi ja teiseks ei vasta ka tõele? Samas kahjustab see tuntavalt selle Põhja-Aafika riigi kuvandit, samas kui riik on pikalt vaeva näinud stabiilse olukorra loomiseks ja selle ka saavutanud.

Tuletan meelde, et aastal 2015 andis Norra žürii Oslos Tuneesia dialoogikvartetile rahupreemia – mitte saavutuste, vaid püüdluste eest pluralistliku demokraatia poole pärast Lähis-Ida raputanud araabia kevadet.

Tollal kirjutas Saksa ajaleht Die Zeit pealkirja all, et Tuneesiat ei unustataks, et auhind tuleb väga õigel ajal, sest sel riigil on käia pikk ja vaevaline tee, mis nõuab palju jõudu. Auhind oli ka julgustus seda jätkata. Praegu võib aga tõdeda, et Tuneesial on õnnestunud langetada väga õigeid otsuseid.

Euroopas teatakse Tuneesiast üsna vähe, Eestis veel vähem. Näiteks seda, et Tuneesia on seisnud kõige selle eest, mille vastu terroristid on võidelnud. Seda asjaolu kinnitasid kaks 2015. aastal Tuneesias toimunud terrorirünnakut, mis kahjustasid tugevalt nii riigi mainet kui ka sealset turismitööstust.

Kui sõita mööda Tuneesia pealinna Tunise peatänavat, võib näha, kuidas kogu tänav on täis Tuneesia lippe. Teadjamatele sümboliseerib see Tuneesia vastuseisu islamiterrorismile, sest kui algul püüdsid islamiäärmuslased kanda kinnitada ka Tuneesias, panid nad Tunise ülikooli katusele lehvima oma lipu. Peagi ronis sinna aga kleenuke tuneeslanna, tõmbas musta plagu maha ja pani tagasi Tuneesia lipu. Pärast seda vahejuhtumit näeb riigilippe lehvimas igal poolt üle Tuneesia. Nii vähemalt rääkisid mulle uhkusega Tunise ülikooli tudengid.

Nii pealinna lähistel kui ka datlipalmioaasides maa lõunaosas rõhutavad kõik, kellega olen vestelnud, et nende siht on minna edasi ja näidata, et araabia-moslemi maad saab siduda edasiviiva, Euroopale orienteeritud poliitikaga. Seda enam, et tegemist on ainukese riigiga regioonis, mida Euroopa ise serveerib araabia kevade revolutsioonide musternäidisena.

Ehk veel kord, möödunud nädal puhkenud rahutused on ajendatud hinnatõusust ja riigi kärpepoliitikast. Nagu Jan Techau esile tõi, Tuneesia on teinud koostöös Saksamaaga tublit tööd ja saanud ka julgeoleku olukorra kontrolli alla. Fakt, et paljud tuneeslased võitlevad väljaspool kodumaad ISISe ridades, on seotud peamiselt riigi majandusliku olukorraga, mille juures Tuneesia vajab abi. Kui põhjendada seda vääralt terrorismiihalusega, toob see aga ainult kahju, mis on ülimalt ebaõiglane nii Tuneesia kui ka tuneeslaste suhtes.