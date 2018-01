Niinistö korjab peaministripartei hääled

Nimelt toetab viimase Yle arvamusküsitluse järgi endist peaministrit ja praegust parlamendi väliskomisjoni esimeest vaid kaks protsenti valijatest. Arvestades erakonna häältesaaki 2015. aasta parlamendivalimistel, mis oli parteide seas suurim, pole tegu just hea tulemusega.

Vanhanenist enam toetajaid on samuti Soome presidendiks pürgival partei endisel esimehel, 2016. aastal Keskerakonnast välja astunud Paavo Väyrynenil – neli protsenti ehk kaks korda rohkem kui erakonna ametlikul kandidaadil.

Olukord on tavatu, sest uuringus ütles vaid 17 protsenti küsitlusele vastanud Keskerakonna toetajatest, et kavatseb hääletada Vanhaneni poolt, samas kui 69 protsenti eelistab näha presidendina jätkamas Sauli Niinistöt.

Väyryneni toetab Keskerakonna valijatest üheksa protsenti, mida on vähem kui Vanhanenil, aga siiski nii palju, et Vanhaneni korralikust tulemusest rääkida ei saa.

Keskerakonna juhtkonna hinnangul on aga veel vara Vanhaneni maha kanda. «President ütles sel nädalal, et valimiste teist vooru ei tule, kuid meie oleme siin selleks, et see nii ei läheks,» märkis Keskerakonna sekretär Juoni Ovaska, viidates Savon Sanomate artiklile, mis tsiteeris president Niinistöt, kes lausus enesekindlalt, et uus president selgub juba esimeses valimiste voorus. Hiljem seletas ta siiski, et ütles seda naljaga.

Laupäeval oma erakonnakaaslastele peetud kõnes kritiseeris aastatel 2003–2010 Soome peaministeri ametit pidanud Vanhanen peamiselt oma tugevamat rivaali.

«President Niinistö on rääkinud ELi ja NATO tihedamast koostööst ja sellest lähtuvalt ka vajadusest arutada, kas Soome peaks kaaluma NATO liikmesust. Ma ei saa sellest loogikast aru, sest nii EL kui ka NATO on püüdnud hoida oma mandaadi võimalikult selge. Mõlemal on kanda oma roll ja tehakse aktiivselt tööd selle nimel, et tegevusi mitte dubleerida. Seega ei ole ka Soome huvides neid kahe segamini ajada,» rääkis Vanhanen.

Samuti rõhutas Vanhanen, et vastuolulised on ka Niinistö regionaalpoliitilised seisukohad.

«Rääkides heaoluriigi säilitamisest, on meie lähenemine erinev. Niinistö on ainus kandidaat, kes päevalehe Helsingin Sanomate valimiskompassi küsimustele vastates arvas, et Soome suurlinnad on maapiirkondadest olulisemad,» lausus Vanhanen.

Viimast korda kandideeris Vanhanen presidendiks 2006. aastal. Toona toetas teda valimiste esimeses voorus 18,6 protsenti valijatest, millega ta jäi populaarsuselt kolmandale kohale.

Kui aga tänavustel valimistel peaks selguma, et Värynen pälvib endisest peaministerist kõvema häältesaagi, saab see olema põnts partei juhtivliikmetele, kes otsustasid teha erakonna panuse just Vanhanini kandiduurile.

Palju aega oma valijate ümberveenmiseks Keskerakonnal ei ole, sest eelvalimised algavad juba ülehomme, 17. jaanuaril.

Torvaldsen: Soome käsitleb NATO liikmesust Moskva seisukohast

Soome Rootsi Rahvapartei (RKP) presidendikandidaat Nils Torvaldsen on seisukohal, et arutelu Soome julgeolekupoliitika üle on jäänud kinni 1948. aastal Nõukogude Liidu ja Soome vahel sõlmitud sõprus-, koostöö- ja vastastikuse abistamise pakti (Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus, YYA) aegadesse. Sellise leppe sõlmis Nõukogude Liit Varssavi pakti maade ja Soomega. Ainsa kandidaadina avalikult NATOga liitumist toetav Torvaldsen ütles laupäeval, et Soomes lähenetakse NATO liikmesuse küsimusele Venemaa vaatepunktist. «NATO liikmesus on julgeolekupoliitiline meede, mitte mingi relvade täristamine. See on tähtis poliitiline sõnum, mida Venemaa kirjaoskajad oskavad õigesti lugeda küll, kui vaenlasekuju ehitamine neile nii hädavajalik ei oleks,» sõnas ta. Torvalds ei usu, et Soomet peetaks NATO liikmena Venemaale ohuks. «Nende peas on justkui virtuaalne YYA-leping.» STT/BNS