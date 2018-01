USA juhitav koalitsioon loob Süürias 30 000-liikmelise piiriväe

Nüüd, kus pealetung ISi vastu on maha rahunemas, on koalitsioon ja selle liitlased Süüria Demokraatlikest Jõududest (SDF) nihutamas oma fookust piirijulgeolekule, ütles pühapäeval koalitsiooni pressiesindaja kolonel Ryan Dillon.

«Eesmärk on lõpuks kokku saada 30 000-line vägi, kellest umbes poole moodustaksid ümberõppe saanud SDFi võitlejad,» märkis ta.

«Piirijulgeolekujõududes treenib praegu umbes 230 isikut. See on ettevalmistav klass,» lisas Dillon.

SDF tõrjus koalitsioonivägede õhulöökide, varustuse ja relvade toel ISi välja Süüria loodeosast.

Rühmituse kurdidest ja araablastest liikmed kontrollivad nüüd territooriumi, mis piirneb põhjas Türgiga, idas Iraagiga ja läänes Süüria valitsuvägede kontrollitavate aladega.

Türgi reageeris teatel piirivägedest raevukalt, öeldes, et see seadustab terroriorganisatsiooni.

Ankara on vastustab vihaselt SDF-i, milles domineerivad Kurdi Rahvakaitseüksused (YPG), mida Türgi valitsus peab terrorirühmituseks.

«Selle asemel, et lõpetada PYD-YPG toetamine, seadustavad võetud sammud terroriorganisatsiooni ja muudavad selle alaliseks,» väljendas Ankara muret president Recep Tayyip Erdoğani pressiesindaja Ibrahim Kalin, kelle sõnul ei ole asjade selline seis aktsepteeritav.

Dillon ei täpsustanud, kas piirijõude paigutatakse piirile Türgiga või piki Süüria režiimivägede kontrollitavat ala.

Tema sõnul on tegemist osaga laiemast strateegiast, et ära hoida ISi taastärkamine.

«Me teame, et ISi vastupanukollete kadumine ei tähenda Daeshi lõppu. Me peame tagama, et julgeolek säilib,» lisas Dillon.