Filipiinide võimud hoiatasid Mayoni vulkaani võimaliku purske eest

Ohutaset tõsteti kolmanda astmeni, mis tähendab "suurenevat tendentsi ohtliku purske suunas".

"See tähendab, et Mayon näitab suhteliselt kõrget rahutust ja et magma on tõusnud kraatrisse ja et ohtlik purse on võimalik nädalate või isegi päevade jooksul," ütles Filipiinide vulkanoloogia ja seismoloogia instituut (Phivolcs) avalduses.

Loodusõnnetustele reageerimise agentuuri kõneisiku teatel on tulemäe vahetust ümbrusest evakueeritud rohkem kui 900 perekonda. Nad paigutati ajutiselt ümberkaudsetesse koolidesse.

Vulkaani lõunaküljel on kehtestatud seitsme kilomeetri laiune ohutsoon ning inimestel on soovitatud sinna mitte siseneda maalihete, ootamatute plahvatuste või vulkaanikupli kokkuvarisemise ohu tõttu.

Lennundusametil soovitati hoiatada piloote, et need ei lendaks vulkaani tipu lähedal, kuna sealt välja paiskuv tuhk võib olla lennukitele ohtlik.

2460 meetri kõrgune Mayon asub pealinnast Manilast umbes 330 kilomeetrit kagus.

2013. aasta mais hukkus Mayoni purske tagajärjel neli välisturisti ja nende kohalik giid.

1814. aastal sai surma üle 1200 inimese, kui laavavoolud matsid enda alla Cagsawa linna.