Vene koolis sai pussitamise käigus vigastada 11 õpilast ja õpetaja

Esialgu teatas kohaliku julgeolekuministeeriumi pressiesindaja Jelena Dubinina kahest maskis kurjategijast, kes ründasid õpetajat ja õpilasi. Hiljem teatas kohaliku uurimiskomitee esindaja, et intsident sai alguse kahe alaealise omavahelisest arveteõiendamisest, milles käigus võeti kasutusele noad. Viga saanud õpetaja ja õpilased püüdsid kahte noormeest lahutada, kuid said selle käigus ise vigastada.

Vene meedia teatel on kinni peetud kaks inimest, neist ühel on olnud probleeme vaimse tervisega ja ta on viibinud teadaolevalt ravil psühhoneuroloogia dispanseris. Uudisteagentuuri Interfax teatel on üks neist kooli praegune ja teine endine õpilane.