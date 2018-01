Lavrov aastakonverentsil: USA võib anda sõna ja võtta selle tagasi

«Kui Kim Jong-unilt nõutakse tuumaprogrammi lõpetamist lubadusega tühistada vastutasuks sanktsioonid, siis just nimelt seesama kätkeb maailmakogukonna ja Iraani kokkuleppes,» meenutas Lavrov aastapressikonverentsil Moskvas.

«Ja kui praegu heidetakse see kokkulepe kõrvale ja Iraanile öeldakse: «Jää oma lubaduste piiresse, meie aga toome sanktsioonid tagasi,» siis seadke end Põhja-Korea olukorda. Neile lubatakse sanktsioonide kaotamist vastuseks tuumaprogrammist loobumisele. Noh, loobuvad, aga sanktsioone ei tühista keegi,» rõhutas ta.

Lavrov ei välistanud ka teist võimalust: «Saavutatakse see kokkulepe Põhja-Koreaga, aga siis USA järgmisel hommikul ütleb: me oleme oma sõna peremehed, anname sõna, võtame sõna.»

«Mul on raske öelda, milline saab olema Euroopa seisukoht Iraani tuumaprogrammi osas. Mulle näib, et nad on hakanud juba otsima mingeid kompromisse. Sellest saab kaldpinnal libisemine väga ohtlikus suunas,» ütles välisminister.