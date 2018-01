Taani kaalub ühinemist NATO küberkeskusega

«Küber-ohtudest rääkides puudutasime ka Tallinna keskuse teemat. Lubasin, et kui arutelud meie kaitse-eelarvee üle on lõpule jõudnud, siis teeme selles osas otsuse. Ma isiklikult olen selles osas optimistlik,» ütles Taani peaminister Lars Lokke Rasmussen täna pärast kohtumist peaminister Jüri Ratasega antud pressikonverentsil.

«Ilmselgelt on nii taanlastel kui ka eestlastel digigeen,» ütles Ratas ning lisas, et Eestit ja Taanit ühendavad elutähtsad teenused näiteks panganduses, telekommunikatsioonis ja energeetikas. «Samas ümbritsevad meid ka uued julgeolekuriskid. See tähendab, et peame tegema rohkem koostööd küberjulgeolekus, võitluses hübriidohtudega ning tugevdama strateegilist kommunikatsiooni väärinfo kummutamiseks,» ütles Ratas.