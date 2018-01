KOHALIK VAADE. Mehhiko indiaanlased teevad ajalugu

María de Jesús Patricio Martínez, rohkem tuntud kui Marichuy, on 54-aastane tervendajana töötav naine nahua hõimust, kes on otsustanud kandideerida Mehhiko presidendiks. Juba ainuüksi see on ajalooline uudis: kunagi varem ei ole põlisrahva esindajast naine presidendiheitlusse sekkunud.