Nelja aasta eest Nigeerias röövitud koolitüdrukutest avaldati video

«Me oleme Chiboki tüdrukud ja tänu Allahile ei naase me teie juurde,» ütleb üks salvestises näha olevast 14 tumedasse riietunud tüdrukust, kellest osadel on ka lapsed. Viimati avaldas rühmitus tüdrukutest video mullu mais.

«Meil on mugav elu. Ta (Boko Harāmi kohalik liider Abubakar Shekau – toim) tagab meile kõike. Meil pole millestki puudus,» lisas teine tüdruk videos, milles näidati ka relvastatud ja jutlust pidanud Shekaud.

Aafrika rahvarohkeimas riigis šariaadiseaduste kehtestamist nõudev rühmitus Boko Harām on kaost külvanud aastaid. Korraldanud pommirünnakuid valitsusasutustele, pistnud põlema koolimaju ja kirikuid, vallutanud vanglaid, röövinud sadu ja sadu inimesi ning raiunud maha nii kristlaste kui moslemite päid. Rühmitus on vandunud truudust ka sunniitlikule äärmusrühmitusele ISIS.

Uudisteagentuuri AFP andmetel on rühmitus kaheksa tegutsemisaasta jooksul tapnud vähemalt 20 000 inimest ja sundinud kodudest lahkuma 2,6 inimest. Lisaks Nigeeriale on rühmitus oma tegevust laiendanud ka Kameruni, Tšaadi ja Nigerisse.

Suuremat rahvusvahelist tähelepanu sai see rühmitus just 2014. aasta aprillis seoses 276 koolitüdruku röövimisega Chiboki linnast. 59 tüdrukul õnnestus aga kohe pääseda. Hiljem on kokkuleppel vabadusse lastud, põgenenud või päästetud veel 107 tüdrukut.