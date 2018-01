Rootsi kaitseminister: kui Läänemere piirkonnas puhkeb kriis, puudutab see meid kõiki

«Kui vaadata sõjalistesse liitudesse mittekuulumise seisukohast, siis on seda võimalik teha,» lisas Hultqvist, kuid rõhutas, et meie oma sõjadoktriini ei muuda.

«Kõige tähtsam on arutada, mida Leedu, Läti, Eesti, Soome, Rootsi saavad teha selles valdkonnas ühiselt. Mida me teha saame, on teha ettevalmistusi, et saaksime hallata kriisiolukorda koos ning tõsta selle kriisiolukorra puhkemise võimalikkuse latti kõrgemale,» märkis Hultqvist.