Hollandi veskimehed said tuule tiibadesse

«Ma elan tuulest,» sõnab Hollandi veskimees Maarten Dolman, üks riigi ligi 40 inimesest, kes endiselt teenib elatist sajanditevanuse veskitööga. «See on olnud minu mootor juba 30 viimast aastat,» ütleb mees ja vaatab naeratusega, kuidas džuudist kotid aegamööda valge jahuga täituvad.

Pärast igahommikust viljaringi kohalike pagarite juurde alustab Dolman päevatööd kuni tuhande kilo jahu tootmisel, milleks ei kasutata midagi muud peale Madalmaade kohal lõõtsuva külma tuule.

56-aastase veskimehe rinna paneb uhkusest pakatama eelmise kuu otsus kanda tuule- ja veeveskitega jahu tootmine UNESCO kultuuripärandi nimistusse.

«Meie kunst on nüüd kaitstud. Mõeldes ka tulevastele põlvedele, on väga oluline, et me pärandit säilitaksime ja seda tööd õpiksime,» arvab Dolman, kelle tuuleveski Windotter kõrgub 35 000 elanikuga Ijsselsteini linnakese kohal.

Kahe lapse isa, kelle tunked, müts ja isegi ümarad prillid näivad pidevalt olevat peene valge pulbriga kaetud, sõnab, et on jahust sündinud. Tema isa, kes 1960. aastatel oma esimese veski ostis, õpetas talle lapsena ameti selgeks ja nüüd õpib omakorda üks Dolmani kahest pojast oskusi pereäri jätkamiseks.

Riigis, kus 19. sajandi kõrgajal oli 9000 tuuleveskit, on tööoskuste edasiandmine kultuurilise tähtsusega. 1200 säilinud tuuleveski käigushoidmiseks töötavad nii professionaalid kui ka vabatahtlikud, kes teevad kõike alates vilja jahvatamisest kuni veetaseme reguleerimiseni – see on 70 protsendi ulatuses merepinnast allpool asuvas riigis väga oluline.

Dolman, kes on ka Traditsiooniliste Viljaveskite Veskimeeste Gildi esimees, oli üks UNESCO tunnustuse eest võitlejate eestkõnelejaid ja tema sõnul on suur asi, et tuuleveskite kunst lisati samasse kultuuriaarete nimistusse, kuhu kuulub juba näiteks kuulus Napoli pitsataina keerutamine.

Nende avaldust toetas Hollandi kultuuriministeerium, mis osutas, et riigis, kus jätkub vett ja tuult, on tuuleveskid alati olnud. Vanimad ülestähendused tuuleveskitest pärinevad 1200. aasta kandist.

«Kuna üha vähem inimesi sellest elatub, on veskimeestel täita oluline roll kultuuriajaloo edasikandmisel,» kirjutab UNESCO oma veebilehel.

Windotteri tuulikus tundub aeg paigal seisvat. Seinal ripub vana telefon, üle ruumi on laotatud vanad tööriistad koos narmendavate arveraamatutega, mis on kõik valge jahuga kaetud. 26 meetri pikkuste suursuguste tuulikute kriuksumist saadab Dolmani puukingade kõlksumine treppidel.

Tegu on palju arhailisema vaatepildiga kui 1997. aastal UNESCO nimistusse kantud riigi edelaosa Kinderdijki 19 tuulikus, mis on turismiatraktsioonidena läikima löödud.

Viiekorruselise maja kõrgune Windotter on üks riigi suuremaid tuuleveskeid, mis ehitati 1732. aastal ja restaureeriti 1987. aastal täielikult. Sellest ajast on see täisvõimsusel töötanud viiel päeval nädalas.

Tuuliku esimesel korrusel avatud poes lähevad jahukotid müügiks nagu soojad saiad – valikus on nii valget kui ka pruuni, nii rukki-, odra- kui ka kaerajahu.

«Leiva ja pannkookide jaoks käiakse jahu ostmas kaugemaltki, mõnikord isegi jalgrattal kehva ilma trotsides,» sõnas üks müüjanna. Ta on üks kümnest vabatahtlikust, kes aitab poodi käigus hoida.

Tunnustus tähendab seda, et ÜRO hariduslik, kultuuriline ja teaduslik organisatsioon on võtnud veskimeeste ametioskuste säilitamise, väljaõppe ja täienduskoolituse oma südameasjaks.

Alates 1972. aastast, kui Vabatahtlike Veskimeeste Gild Dolmani isa kaasabil asutati, on see olnud abiks nii nõu kui ka jõuga. Näiteks õpetatakse tulevasi veskimehi tuuleveskiga ohutult ringi käima, lisaks on praktikandid kohustatud igal aastaajal eri veskis tegema vähemalt 150 tundi tööd.

105 juhendaja ja 11 vilunud veskimehe pilgu all peetavatel kursustel õpitakse muu hulgas tuult lugema ja seda, kui palju tiivikut tuulde keerata. Kursuste algusest alates on antud kvalifikatsioon ligi 2000 inimesele.