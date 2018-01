Putin: kommunismiõpetus on ristiusuga suguluses

«Lenin pandi mausoleumi - mille poolest erineb see pühakusäilmetest õigeusklike või lihtsalt kristlaste jaoks? Mulle öeldakse: «Ei, ristiusumaailmas ei ole sellist tava.» Kuidas ei ole? Sõitke Áthosele, vaadake, seal on igasuguseid pühakusäilmeid, on ka Sergiuse ja Germanuse omad,» ütles Putin tõsielufilmis «Valamo», mille lõike näitas Vene televisioon.

«See tähendab toonane võim ei mõelnud välja midagi uut, lihtsalt kohandas oma õpetusega selle, mille inimkond oli juba ammu leiutanud,» lausus Putin.

Ta märkis, et kommunistlik õpetus on ristusuga suguluses, sest vabaduse, vendluse, võrdsuse ja õigluse aated on tallel ka pühakirjas.

«Aga «Kommunismiehitaja moraalikoodeks»? See on sublimatsioon, primitiivne väljavõte piiblist, midagi uut seal välja ei mõeldud,» ütles president.

Riigipea pressisekretär Dmitri Peskov ei näinud Lenini mausoleumi ja pühakusäilmete austamise võrdluses midagi sensatsioonilist.