Taani kaitseminister ei usu kahe protsendini jõudmisse

Kui NSVL 1991. aastal lagunes, lootsime, et ees seisab koostöö ja võit-võit-olukordade ajastu kogu Euroopas. Selle asemel tuli 2014. aastal silmiavav šokk, kus ootamatult nägime, kuidas annekteeriti Krimm ja alustati sõda Ukrainas. See muutis meie arusaama kaitsest.

Praegu arutab Taani parlament meie enda kaitsevõime tugevdamist Läänemeremaade piirkonnas. See on meile nüüd põhiline.

- Mis valdkondadele te selle juures keskendute?

Me arutame hetkel seda, et luua 4000-pealine brigaad, kelle saaks kriisiolukorras Baltimaadesse saata. Me investeerime oma fregattide raketisüsteemidesse, et saaksime siinset õhuruumi kaitsta. Loomulikult ka allveelaevade jahtimise ja nendega võitlemise varustusse.

- Kuivõrd hästi toimib Põhjamaade koostöö seisus, kus Rootsi ja Soome on küll meie poolel, aga ei kuulu NATOsse?

Me peaksime oma koostööd laiendama ja viimastel aastatel oleme seda ka teinud. Viimati otsustasime teha ühiseid radariinvesteeringuid ning peame kõnelusi selle üle, et saaksime üksteise õhuruumi ja territoriaalvett kasutada keerukate eelprotseduurideta.

Ainus samm, mida Soome ja Rootsi pole astunud, on see, et nad ei osale NATOs ja selle poliitiliste otsuste langetamisel, aga selle muutmine on juba nende endi otsustada.

- 2014. aasta Walesi tippkohtumisel lubasid NATO riigid, et jõuavad 2024. aastaks selleni, et kulutavad riigikaitsele kaks protsenti SKTst. Kas Taani saab selle täidetud?

Praegu arutame me 20-protsendilist kaitsekulutuste suurendamist. Me ei jõua kahe protsendini SKTst aastal 2024. Kuid Walesi deklaratsioonis on see eesmärgina sees ja me tegutseme selles suunas.

Ma olen endine rahandusminister. Kaks protsenti SKTst on väga keerukas eesmärk. Kui teie majandus kasvab, ei jõua te selleni iialgi. Samal ajal on riike, kelle SKT on viimasel kaheksal-kümnel aastal kahanenud, ning ootamatult paistavad nad kui kaitsevaldkonna säravad tähed.

Taani on alati platsis, kui meid kutsutakse. Me osaleme sõjaliste missioonide teravas osas, ka seda peaks arvestama, et me tegelikult teeme päris palju – Iraagis, Afganistanis, Süürias, Malis jne.

- Aga «kahjuks» läheb teie majandusel hästi?

Jah. (Naerab.) See on nagu Sisyphose kivi veeretamine.

