Saksamaad ootab ees otsustav nädal

Algas Saksamaa tuleviku suhtes otsustava tähtsusega nädal, mille lõpus hääletavad sotsid Bonnis sisuliselt selle üle, kas leida lahendus Saksamaa poliitilisele madalseisule.

Hääletuse võib kokku võtta küsimusega «GroKo või NoGroKo?». Kui vastus on «NoGroKo» ehk ei suurkoalitsioonile, võib rääkida Saksamaa poliitilisest kriisist ja hirmuäratavalt reaalseks muutub erakorraliste valimiste võimalikkus.

Kui reedel kiitsid erakondade liidrid eelkõneluste ausat ja konstruktiivset vaimu, siis nüüd on ilmnenud, et sugugi mitte kõik Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) poliitikud polnud saavutatud eelkokkuleppega rahul.

Lühendi GroKo kõrval on levima hakanud ka NoGroKo, mille on kasutusele võtnud kristlike demokraatidega liidu sõlmimise vastased. Nemad loodavad, et eeloleval nädalavahetusel toimuval parteikongressil Bonnis laidavad SPD liikmed uue suurkoalitsiooni mõtte maha.

FOTO: Stefan Boness/IPON/SIPA/Scanpix NoGroKo

Nädalavahetusel kutsusid mõned SPD juhtivatest poliitikutest üles tegema muudatusi reedel allkirjastatud dokumendis. Nõudmisi esitades muudeti aga ettevaatlikuks tantsupartnerid Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), kes nüüd sotside usaldusväärsuses kahtlevad.

Hoolimata sellest, et SPD juhtkond 28-leheküljelise eelleppe reedel heaks kiitis, nägid selle muutmise järele vajadust näiteks läbirääkimistel osalenud Malu Dreyer ja Ralf Stegner, aga ka Berliini linnapea Michael Müller. Võimaliku uue valitsuse omavahelisele usaldusele ja harmoonilisele koostööle pärast lahingut rusikatega vehkimine ilmselt kasuks ei tule.

FOTO: M. Popow/imago/Scanpix Michael Müller ja Malu Dreyer.

Kristlikud demokraadid omakorda andsid SPD-le märku, et muudatusi teha ei kavatseta. CDU asejuht Julia Klöckner palus SPD-l olla usaldusväärne ja mitte hakata kirsse noppima, st nõustuma ainult leppe parimate osadega.

Arvatakse, et vastuseis sotside hulgas tuleneb just sellest, et leppest puudus tõeline sotsiaaldemokraatlik eesmärk, nagu oli 2013. aastal miinimumpalga kehtestamine. Samuti arvavad mõned sotsidest, et eelleppes visandatud migratsioonipoliitika on CSU nägu ega peegelda SPD põhimõtteid.

SPD liikmed pole sugugi veendunud, et uus suurkoalitsioon pole lihtsalt senise, valijate arvu silmas pidades neile katastroofilise koosluse jätkamine. Et vältida täielikku hävingut järgmistel valimistel, on välja pakutud idee sõlmida kaks aastat kehtiv koalitsioonilepe, mille pikendamise üle saaks järgmiste valimisteni jäävate aastate jooksul uuesti hääletada.

FOTO: Christof Stache/AFP/Scanpix Horst Seehofer.

CSU liider Horst Seehofer soovis, et SPD ei kahtleks kokkuleppes ega esitaks uusi nõudmisi nüüd, pärast eelkokkuleppe saavutamist, ja kinnitas oma erakonna soovi luua uus suurkoalitsioon. Talle sekundeeris CSU peasekretär Andreas Scheuer, kes sõnas: «Meie jaoks leping kehtib ja oleme sellele lojaalsed.»

Kui Merkeli CDU on üritanud jääda pigem vahendaja rolli ja vältida kõneluste jooksul suuremaid kokkupõrkeid SPDga, siis nende väiksem ja konservatiivsem sõsarpartei CSU on kohati olnud ka kriitilisem.

CSU tipp-poliitik Alexander Dobrindt võttis SPD-sisese korralageduse kohta Bild am Sonntagi veergudel sõna ja ütles: «Martin Schulz peab nüüd näitama, et SPD on usaldusväärne koalitsioonipartner, ning pöialpoiste mässu kontrolli alla saama.»

FOTO: Christof Stache/AFP/Scanpix Pöialpoiste mässust rääkinud Alexander Dobrindt.

Pöialpoiste mässust rääkides viitas Dobrindt SPD noorteorganisatsioonile Jusos ja selle liidrile Kevin Kühnertile, kes on olnud üks suurkoalitsiooni kõige häälekamaid kriitikuid. Kühnert tuuritab selle nädala jooksul Saksamaal, lootes veenda kohalikke poliitikuid saatuslikul nädalavahetusel suurkoalitsiooni vastu hääletama.

Esimese võidu saavutas 28-aastane Kühnert möödunud nädalavahetusel, mil Saksi-Anhalti liidumaa sotsid napilt GroKo vastu hääletasid. Seda tehti hoolimata sotsiaaldemokraadist välisministri Sigmar Gabrieli otsusest kohalikul parteikongressil isiklikult osaleda, et sellega suurkoalitsioonile toetust näidata. Kuigi hääletus ei olnud siduv ja otsus langetatakse siiski nädalavahetusel, on see tulemus kõnekas märk erakonna meelsuse kohta.

Kühnert on viimasel ajal kõrge lennuga Saksamaa suurde poliitikasse ilmunud. Jõuline seisukoht ja avalik vastandumine SPD liidrile on noormehest teinud GroKo vastu võitlejate vapilooma. Samas on ümber lükatud väide, justkui oleks Kühnertil Schulzi vastu isiklik vimm. Noorpoliitiku sõnul pole mingit vajadust ka erakonna ladviku vahetamiseks.

Saksamaa suurim väljaanne Bild võttis Kühnerti praeguse tähelennu kokku: «See noormees teeb Martin Schulzi murelikumaks kui kantsler Merkel ja CSU liider Seehofer kokku.»

FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix Martin Schulz (vasakul) ja Kevin Kühnert parteikongressil Berliinis.

SPD liidrit Schulzi ootab ees kiire nädal, mille käigus endine Euroopa Parlamendi president samamoodi kui noor Kühnert mööda Saksamaad ringi reisib, pannes erilist rõhku Nordrhein-Westfaleni liidumaale Lääne-Saksamaal. Eile õhtul esines ta Dortmundis ja täna kohtub delegaatidega samal liidumaal asuvas Düsseldorfis.