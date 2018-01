Vea teinud ametnik saab tapmisähvardusi

HIEMA teatel ähvardati teda telefonitsi nende avalikul kontaktnumbril. «Me saame aru, et paljud kaaskondsed on vihased laupäeval välja läinud valehäire pärast, seega võtame tapmisähvardusi kui inimeste viisi frustratsiooni välja elada. Kuigi iga meie töötajale tehtud ähvardust tuleb võtta tõsiselt, püüame anda endast parima, et olukorda mitte võimendada.»

Hawaii kuberner David Ige märkis pärast laupäevast vahejuhtumit, et häireteate väljasaatmise põhjustas inimlik eksimus, ja lubas, et see ei kordu kunagi, sest eksituse põhjused kõrvaldatakse.

Hawaii ametivõimude andmetel vajutas häiresüsteemi rutiinse kontrolli käigus kogemata valet nuppu agentuuri pikaaegne töötaja – kümme aastat HIEMA heaks töötanud mees, kes on nüüd viidud üle teisele tööle.