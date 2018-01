Palestiina juhid hääletasid Iisraeli tunnustamise peatamise poolt

Delegaadid hoiatasid juba varem, et Palestiina Vabastusorganisatsioon võib peatada Iisraeli tunnustamise. See paneks küsimärgi alla Iisraeli ja Palestiina rahukõneluste ühe aluspõhimõtte ja aastakümnete jooksul poolte vahel sõlmitud lepped.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman ütles pärast Abbasi raevukat kõnet USA presidendi vastu, et Palestiina liider on "aru kaotanud".

Lieberman ütles esmaspäeval, et Abbas on loobunud läbirääkimiste väljavaatest ning valinud selle asemel vastasseisu nii Iisraeli kui ka USA-ga.

"Me ütlesime Trumpile "ei, me ei nõustu teie projektiga"," ütles Abbas. "Sajandi lepe on sajandi hoop ja me ei nõustu sellega," viidates Trumpi lubadusele saavutada "lõplik lepe" Iisraeli ja palestiinlaste vahel.