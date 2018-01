Ühendriikides võeti kinni oma lapsi vangistuses hoidnud abielupaar

Osa lastest olid aheldatud oma voodite külge pimedas toas. Võimuesindajad said toimuvast teada, kui 17-aastane tüdruk pääses laupäeval põgenema ja helistas politseisse. Tüdruk oli nii kängunud ja näljas, et nägi välja nagu kümneaastane.

«Uurimisel selgus, et mitmed lapsed on ahendatud oma voodite külge pimedas ja haisvas toas. Korrakaitsjad avastasid majast kokku 12 last ja olid vapustatud, kui said teada, et osad neist on juba täiskasvanud. Ohvrid olid alatoidetud ja väga räpased,» kirjeldas šerifiameti esindaja.