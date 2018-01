Kremli-meelne poliitik tahab tagasi Lätti

Läti meedia on avaldanud lugusid, kuidas Ždanoka on saanud raha Venemaa rahastatavatest programmidest. Vaatamata Kremlist saadavale rahale ei õnnestunud Ždanoka erakonnal Vene Liit Lätis 2014. aasta parlamendi parlamenti pääseda. Küll aga osutus Ždanoka samal aastal kolmandat korda valituks Euroopa Parlamenti.

Alates 2004. aastast europarlamenti kuulunud Ždanoka on seal toetanud Vene välispoliitilisi huve. Näiteks on Ždanoka avaldanud toetust nii Krimmi annekteerimisele kui kaitsnud Bashar Al-Assadi režiimi Süürias. Samuti on ta kutsunud üles tühistama Venemaale Ukraina sündmuste tõttu kehtestatud sanktsioone.