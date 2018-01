USA esiperekonna pöörane aasta

Viimati on Kushner sattunud aga Trumpi meeskonna Vene sidemete uurimise keskmesse ja kahtlustatakse, et tagasihoidlikku meest ootavad tõsised süüdistused rahapesus.

Eric ja Lara Trump

Eric Trump võttis koos oma vanema vennaga üle Trumpide äriimpeeriumi juhtimise ja on sellega seoses olnud hõivatud mitmete ärireisidega. Ka koduses plaanis oli Eric Trumpil tähtis aasta, kuna talle ja tema abikaasale Lara Trumpile tuli septembris perelisa.

FOTO: Evan Vucci/AP Eric ja Lara Trump.

Koos vanema vennaga on Eric seotud ka Trumpi 2020. aasta presidendikampaania ettevalmistamisega, pidades vabariiklastega strateegilisi kohtumisi.

Lara Trump on aga võtnud enda kanda kampaanianõustaja ja kõneisiku rolli.

Tiffany Trump

2017. aasta tõi ka Trumpi nooremale tütrele omajagu muudatusi, kuna Californias ema juures kasvanud Tiffany kolis isa juurde Washingtoni ja alustas juuraõpinguid Georgetowni ülikoolis.

FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP Tiffany Trump Valge Maja jõulukuuse süütamise tseremoonial.

24-aastane Tiffany on meediatähelepanu suuresti vältinud, jõudes rambivalgusesse vaid Valge Maja üritustel ja jaanuari alguses seoses raamatus «Tuli ja raev» esitatud väidete ümberlükkamisega.

Küsimusele, kas president sööb tõesti õhtuti voodis hamburgereid, vastas Tiffany «Seda ta ainult soovib.»

Barron Trump

Presidendi viiest lapsest noorim elab nüüd koos vanematega Valges Majas ja õpib St. Andrew kooli kuuendas klassis.

FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS Barron Trump ootab isa järel.

Esileedi on pingutanud, et oma pojale võimalikult normaalne elu tagada ja kui mõned avalikud üritused välja jätta, on Barron ka üldiselt kaamerasilma alt väljas olnud.

Kuid on selge, et jalgpallifännist Barron on ka oma jälge Valgesse Majja jätnud - Jaqueline Kennedy aeda on eelmise aasta jooksul tekkinud jalgpallivärav.

Ivana Trump

Presidendi esimene naine on roninud 2017. aastal püünele seoses raamatu «Raising Trump» avaldamisega. Enne teose ilmumist algatas ta end esileediks nimetades avaliku konflikti Melaniaga. Ivana väitis ka, et kuigi tal on Valge Majaga otseliin, ei helista ta sinna tihti, et Melaniat mitte armukadedaks teha.

FOTO: Dennis Van Tine/imago/Future Image Ivana Trump.