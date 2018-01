Europarlament räägib Vene propagandast

«Ohud ei ole puhtalt sõjalised, nende seas on ka pehme julgeoleku teemad, nagu küberterrorism ja infosõda, sealhulgas desinformatsioon, mis mõjutab valimisprotsesse Euroopas ja mujal ning rikub ka ELi kuvandit,» jätkub tutvustus. «On aina enam märke, et vähemalt osa desinformatsioonist pärineb Venemaalt.»

Tähendusrikas paistab ka see, et debati kõneisikud on Läti eurosaadik Sandra Kalniete ja tema Hispaania kolleeg Esteban Gonzalez Pons. Kui Baltimaad on Vene propaganda suhtes häirekella löönud aastaid, siis hispaanlastest said üleöö selle teema eestvedajad pärast sügisest Kataloonia libareferendumit, mille puhul täheldati teatavat toetust separatistidele ka Vene valitsusega seotud saitidelt ja trollikontodelt.