Sõda on vallandanud Ukrainas HIV-epideemia

Kiievi mahajäetud hoone 17. korrusel asub salajane ruum, kuhu kogunevad inimesed üle linna ainult ühel eesmärgil – süstima. Rõduukse kõrval seisab süstlaga askeldav Roman, kes valmistub metadooni kubemesse manustama. See on küll ohtlikum kui kätte süstimine, kuid Roman ei taha, et perekond arme näeks.

Samas hoones valmistatakse sünteetilist opioidi metadooni, lisaks tänavarohtu nimega Krokodill. Lähedus diilerile teeb Romani elu mugavaks ja kõrghoone rõdult avaneb alla linnale hea vaade, mida pärast süstimist nautida.

Politsei, diilerid ja uimastikasutajad teevad koostööd, et süstijad ühes kohas püsiksid. Kuni keegi 17. korruselt ei lahku ja reeglite vastu ei eksi, on kõik hästi.

Lisaks on Ukrainas tekkinud kõrge resistentsus tavalistele HIV-ravimitele (PrEP).

Roman on üks õnnelikest uimastikasutajatest, kellel ei ole HIVi. Selle eest peab ta tänama oma arsti Konstantini, kes teeb kõik, et Kiievi süstivad narkomaanid haigusest eemal hoida. Sotsiaaltöötajast Konstantin on ise samuti nõela otsas ja teab ohtusid väga hästi.

Kuigi Ukraina juba toibub vaikselt sõjast ja taastab riigi infrastruktuuri, on haavatavamad elanikegrupid – uimastikasutajad, sekstöötajad, vangid ja ääremaade elanikud – jäetud suuresti rahvusvaheliste organisatsioonide ja Konstantini-suguste vabatahtlike hooleks. See on toonud kaasa aga HI-viiruse plahvatusliku leviku, kirjutab CNN.

Donetsk ja Lugansk, kaks suurt Ida-Ukraina linna, mis 2014. aastal puhkenud vägivallas tõsiselt kannatada said, on muutunud HI-viiruse edasiandjateks riigi teistesse piirkondadesse.

Ukraina on ühe kõrgema HIVi nakatunute näitajaga riik Euroopas – 45 miljonist elanikust vähemalt 220 000 on HIV-positiivsed. Asja muudab veelgi hullemaks see, et enamik nakatunutest seda ise ei tea ja umbes 40 protsendil diagnoositakse haigus alles hilises staadiumis, vahendab RFE/RL.

«Sõda muutis Ukrainas palju ja HIV-epideemia on üks neist asjadest,» sõnas esmaspäeval väljaandes PNAS ilmunud Ukraina HIV-epideemiat käsitleva uurimuse autor, Oxfordi ülikooli teadur Tetjana Vasõlõjeva. «Analüüs näitab, et viiruse levik idast ülejäänud riiki on pärast sõja algust kiirenenud.»

Üks muutusi HI-viiruse levikus on see, et kui varem oli nakatumine peamiselt seotud uimastitarbimisega, siis nüüd levib viirus kõige sagedamini seksuaalsel teel. 2015. aastal nakatuti 72 protsendil juhtudel sugulisel teel. Too aasta oli Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmeil nakatumise uus kõrgpunkt.

Tatjana on osa sellest statistikast. Tema abikaasa suri aidsi tolsamal 2015. aastal ja kadunukese haiguse pärast ei nõustunud keegi teda matma. Tatjana oli mehelt viiruse saanud, diagnoos pandi talle 2009. aastal. Nüüd elab ta häbimärgistatult oma korteri eraldatuses ja üritab kolmele lapsele paremat tulevikku kindlustada.

Haiguse levikuga on keeruline võidelda, seda enam, et uimastivõõrutuskliinikud on sõjatsoonis suletud. Anatoli põgenes separatistide kontrolli all olevast Makijivkast – mitte ainult mürskude eest, vaid ka soovist oma narkosõltuvust pidurdada.