Mahapõletatud majad ja tapetud sugulased: Birma põgenikud räägivad oma loo

Kutupalong-Balukhali kujutab endast omamoodi linna, kus on väikesed poekesed, arstikeskused, koolid ja humanitaarorganisatsioonide abipunktid. Augusti lõpust saadik on laagri ala mitmekordistunud ning vaid murdosa põgenikest elab selle ametlikus ehk registreeritud osas, mis asub kõrge tara taga, mida nüüd valvavad sõdurid.

Riigi kontrolli all olevad laagrid loodi 1992. aastal, mil Birmast põgenes vägivalla eest samuti suur hulk rohingjasid. Nüüd on nad põgenikelaagris elanud enam kui 25 aastat. Neil pole õigust Bangladeshis töötada ega ülikoolis õppida. ÜRO andmetel on neil põgenikelaagri koolis võimalik omandada vaid viis klassi haridust.

Kohalik tõlk ütles meile, et kui nad näevad või kuulevad mõnest põgenikust, kes laagrist mujale elama suundunud või kuskil töötab, peavad nad sellest politseile teatama. Seejärel toimetatakse põgenik tagasi laagrisse, halvemal juhul aga viiakse vangi.

Sõdurid kontrollivad nii sisenejaid kui ka väljujaid ja ajakirjanikel tuleb sinna pääsemiseks läbida pikk bürokraatia kadalipp. Samas teab kohalik autojuht rääkida, et vajadusel pääseb laagrist liikuma valveta tagaukse kaudu, millest teavad kõik sealsed elanikud. Ametlikult pole laagrielanikel aga keelatud laagrist väljas käia.

Põgenike sissevoolu tõttu on laagrite ala plahvatuslikult suurenenud ja varjualuseid luuakse ka kohtadesse, kuhu on raske ligi pääseda. Näiteks arstid peavad laagri äärealadel elavad patsiendid kandma mõnda autoga ligipääsetavasse kohta. Äärealadelt ei leita haigestunuid üles ja nii on keeruline tõkestada haiguspuhanguid.

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS Mudaküngastele ehitatud Balukhali põgenikelaager.

Vihmahooaeg on tulekul. Mis rohingjadele kodu asendavatest osmikutest alles jääb, kui sadu praegu kivikõvaks kuivanud muda libedaks teeb ja maa veega katab, küsime mudaküngastele rajatud onnide vahel kõndides.

Mudasse on rajatud trepilaadne astmestik, et kuristiku serval kulgevat teekonda künka tippu lihtsamaks muuta. Valgustust seal pole – kuidas nad ööpimeduses sellel teekonnal ellu jäävad?

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS Lapsed Balukhali põgenikelaagris.

ÜRO hinnangul on 60 protsenti Birmast põgenenud rohingjadest lapsed. UNICEFi andmetel on ligi veerand kuue kuu kuni 15 aasta vanustest lastest alatoitumuses. Lapspõgenikud näevad tihti välja oma tegelikust vanusest nooremad.

45-aastane Hai tuli Bangladeshi naise ja viie lapsega. Noorim on kaheksa ja vanim 18 aastat vana. «Lapsed käivad koolis, aga seal ei toimu mitte midagi,» ütleb Hai, kes on nagu Lokmangi pärit Boli Bazarist.

Tal oli kulunud peaaegu kümme päeva, et Bangladeshi jõuda. «Kõndisime nädala, piirile jõudes ootasime päeva, enne kui paadiga jõe ületasime. Ootasime, et näha, kuidas seal olukord on. Kui teised läksid, otsustasime, et meilgi on ohutu minna,» räägib Hai.

«Kogu mu küla oli rünnaku all. Nad tapsid noorukeid ja vägistasid tüdrukuid ning põletasid meie kodusid,» jutustab Hai. «Minu tütred olid liiga noored ja nad pääsesid vägistamisest. Aga maja põletati ikka maha. Üks tütardest jäi majja ja me pidime ta leekidest välja tirima.»

Hai kõrval seisab 14-aastane poeg, kes toetab ühe käega teist, mis ei liigu. «Sõdurid peksid teda püssipäraga. Käisime arsti juures, aga nad ei teinud midagi.»

«See valutab siiani. Enne valutas seestpoolt, aga nüüd on liigutades valus,» ütleb poisike, kes meenutab kasvult pigem 8- kui 14-aastast.

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS Hai pojaga, kelle käsi Birma sõdurite peksus kannatada sai.

Hai otsib tööd, kuid seni edutult. Kodus oli ta talunik. Peale selle valmistab talle muret eesootav vihmahooaeg. «Hirm on suur, kuid see on praegu mu saatus. Minna pole kuhugi.»

Olukord kodus on tema sõnul siiani halb, sest inimesi tuleb Birmast aina juurde.

Toiduabi saavad nad kord kuus, kuid sellest piskust seitsmele inimesele ei piisa ja varud saavad enne järgmist saadetist otsa. «Uue toidupakini on jäänud kuus päeva, kuid meil pole enam midagi süüa.»

«Mul on aga hea meel, et meie vastu huvi tuntakse ja on kellegagi rääkida,» märgib Hai.