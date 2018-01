Tüli Rumeenia halli kardinaliga maksis peaministrile koha

Kriminaalkaristus pole aga Dragneat takistanud juhtimast võimul olevat PSDd, tegutsemast parlamendi asespiikrina ja erakonda oma raudses haardes hoidmast, sundides aasta jooksul tagasi astuma juba teise peaministri. Suur osa rahvast on tõmmanud Rumeenia halli kardinali ja korruptsiooni vahele võrdusmärgi.

Peaminister Tudose tulistas endale viimaste nädalate jooksul jalga, üritades ministriametist taganema sundida Dragnea lähedast liitlast, siseminister Carmen Dani. Siseministri ja valitsusjuhi seisukohad läksid lahku Rumeenia politseis lahvatanud pedofiiliaskandaali lahendamisel.

Tudose soovitas Danil tagasi astuda, siseminister otsis kaitset Dragnealt. Tudose ja Dragnea läksid tülli ning lõpplahendus oli peaministri tagasiastumine.

Sotsiaaldemokraadid pidasid esmaspäeva õhtul juhatuse koosoleku, kus hääletuse järel sai selgeks, et Tudosel puudub oma erakonna toetus – juhatus asus Tudose ja Dragnea tülis just viimase poolele.

FOTO: Alexandra Pandrea/HEPTA/SIPA/Scanpix Rumeenia mõjuvõimsaim poliitik Liviu Dragnea.

Tudose lahingut lööma ei hakanud ja teatas tagasiastumisest, öeldes, et lahkub ametist, pea püsti. Ekspeaminister põhjendas: «Ma ei tahtnud erakonda lõhestada. Nemad nimetasid mu ametisse ja tagandasid mu. Võtan vastutuse oma tegude eest ega kahetse ühtegi oma sammu.»

Tudose tagasiastumine tähendab, et valitsus saadetakse laiali. Dragnea jättis uue kandidaadi valimise erakonna ülesandeks, öeldes: «Paistab, et mul pole peaministrite valimisel hea käsi.» Sellega viitas Dragnea Tudose eelkäijale peaministri ametis Sorin Grindeanule.

Grindeanu oli möödunud aasta juunis samuti sunnitud PSD sees lõkkele löönud pingete ja Dragneaga tekkinud tüli tõttu tagasi astuma. Dragnea võimu ulatust näitab see, et juba teist korda on peaministri ja erakonna juhi vahel tekkinud tüli järel koha kaotanud just valitsusjuht, mitte PSD liider.

Peaminister Tudose tagandamine võib tõugata Rumeenia poliitilisse kriisi. PSD-ALDE koalitsioon hoiab kümne küünega võimust kinni ja üritab ignoreerida opositsiooni üleskutseid uute valimiste korraldamiseks. Opositsiooni väitel on võimuliit legitiimsuse kaotanud, kõrvaldades võimult viimase aasta jooksul juba teise valitsuse.

FOTO: EMMANUEL DUNAND/AFP/Scanpix President Klaus Werner Iohannis.

Suuruselt teine opositsioonipartei Päästke Rumeenia (USR) palus president Klaus Iohannisel uut PSD-ALDE peaministrit ametisse mitte nimetada.

PSD aga ei näe oma võimul piire ja tööminister Lia Olguta Vasilescu ähvardas presidenti koguni tagandamisega. «Kui härra Iohannis ei taha ametisse nimetada PSD pakutud peaministrit, siis liigume hädaabilahenduse poole. Võime isegi presidendi kõrvaldamiseni jõuda,» ähvardas minister.

Iohannis kritiseeris võimuliitu nende valitsemisviisi pärast ja nimetas ajutiseks peaministriks senise kaitseministri Mihai Fifori. President Iohannis kutsus üles kiiresti uut peaministrit leidma, tema soovile vastati. Juba eile õhtuks oli peaministrikandidaadina üles seatud Euroopa Parlamendi saadik Viorica Dăncilă, kellest võib saada Rumeenia esimene naispeaminister.

«Proua Dăncilă on europarlamendi saadik 2009. aastast. Brüsselis teda austatakse, ta ei otsi konflikti, on suhtlusaldis ning tal on head suhted Euroopa Komisjoniga,» ütles Dragnea. PSD sees polnud Dăncilă kandidatuuriga sugugi kõik rahul, kuna tal on Dragneaga lähedased suhted.

Dragneat võib näha Rumeenia korruptsiooni sümbolina. Varem ministriametis olnud Dragnea mõisteti 2015. aastal süüdi pettuses 2012. aasta presidendi tagandamise referendumil. Karistuseks sai Dragnea kahe aasta pikkuse tingimisi vangistuse.

Samuti on PSD juht uurimise all seoses Euroopa Liidu raha omastamisega aastatel 2000–2012, mil ta oli tegev kohalikus poliitikas. Novembris külmutasid prokurörid halli kardinali vara. Dragnea hinnangul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

Paljude Rumeenia inimeste hinnangul pole valitsus teinud piisavalt selleks, et korruptsiooni välja juurida. Osa rahvast leiab isegi, et riik tahab korruptsioonile hoopis kaasa aidata.

Eelmisel aastal toimusid riigis suured meeleavaldused, kus rahvas protesteeris seadusemuudatuse vastu, mis oleks osa korruptsioonikuritegusid dekriminaliseerinud. Protestide tulemusena loobus valitsus seadusemuudatusest. Rumeeniat peetakse üheks Euroopa Liidu kõige korrumpeerunumaks riigiks ja seetõttu hoiab Brüssel neil silma peal.