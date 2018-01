Diginarratiiv kandis Eestit eesistumise viimase hetkeni

Plenaarsaal ei hiilanud küll rahvarohkusega – ka Eesti oma kuuest eurosaadikust olid platsis vaid Indrek Tarand ja Tunne Kelam –, kuid need, kes kohal olid ja ka sõna said, olid valdavalt meelestatud kiituselainele.

Väga sarnaselt juuliga saatsid selgi korral Ratase etteastet tunnustused digi-Eestile. Hoolimata sellest, et näiteks ELi poliitikat analüüsiva internetiportaali Politico hinnangul polnud see sugugi edukaim Eesti eesistumise valdkond.

Pärast Ratase avakõnet sai sõna Juncker. «Tegemist oli ühe paremini korraldatud ja professionaalsemalt ette valmistatud eesistumisega, mida ma mäletan,» sõnas ta. «Taas kord sai kinnitust minu arusaam, et väikeriigid on kõige paremad eesistujad.»

Eestit tänas Euroopa digitaliseerimise eest isegi parempopulistlikke jõude ühendava Euroopa Vabaduse ja Otsedemokraatia grupi nimel kõnelenud itaallane Fabio Massimo Castaldo nende Viie Tärni Liikumisest. «Eesti on tõesti eesrinnas. 90 protsenti teenustest toimivad internetis,» tunnustas ta. «Mul oli hea meel näha, kuivõrd arenenud Eesti on selles osas.»

Castaldo kinnitas oma fraktsiooni suurusele vastavalt vaid minutipikkusena lubatud kõnes, et digitaliseerumine on ülioluline ja arvutioskused annavad väga palju. «Eesti on meile näidanud, et riigi suurus pole oluline, vaid oluline on visioon. Palju õnne!» sõnas ta.