Poola ministri vana vimm kaitsealusesse orgu ehitamata jäänud kiirtee pärast

«Keskkonnaministril on ka keskkonna jaoks ultrakonservatiivsed plaanid,» rääkis Cibor enne valitsusremonti Postimehele antud intervjuus. «Ta kordab kogu aeg, et piiblis on kirjas, et loodus tuleb endale alistada. Ta ei räägi lihtsalt kõigi puude mahavõtmisest, vaid sellest, et me kasutame oma loodusressursse ja need on ikka olemas, mis tähendab, et inimtegevus on loodusele hea ja me peame täitma Jumala tahet ja planeet Maad ekspluateerima.»

Cibori sõnul läks Szyszko niikaugele, et omistas sama mõtte ka paavst Franciscuse 2015. aastal ilmunud entsüklikale «Laudato si: meie ühise kodu eest hoolitsemisest».

See on dokument, kus poolakatele tänapäevani üliolulise katoliku kiriku pea mõistab karmilt hukka arulageda tarbimise ning looduse hoolimatu ja poliitiliselt lühinägeliku kasutamise viimasel 200 aastal, mis on viinud paljude liikide kadumise ja kliima soojenemiseni.

Cibor sõnul väitis Szyszko, et paavsti tekst ütleb sama, mida temagi. «Mis ei ole üldse tõsi. Minister lihtsalt valetab,» ütles Greenpeace’i esindaja. «Aga ta räägib ainult oma toetajatega, ta ei hooli Poola meedia liberaalse osa arvamusest. Ta esineb ainult ultraparempoolses meedias ja nüüd avalik-õiguslikus meedias, mis on praegu täielikult valitsusele allutatud. Oma auditooriumile võib ta rääkida, mida tahab, ükski ajakirjanik ei küsi ebamugavaid küsimusi – need intervjuud on nagu kommunismiajast.»

Vastasseisus mängis oma osa ilmselt ka Szyszko minevikust pärit vimm kaotuse pärast, mille ta sai 2009. aastal ELilt ja keskkonnakaitsjatelt. 2006. aasta lõpus kutsus Euroopa Komisjon Poola korrale selle pärast, et toonase partei Õigus ja Õiglus (PiS) valitsus tahtis ehitada Via Baltica kiirteed Suwałki piirkonnas läbi samuti Natura 2000 kaitse all olevate Rospuda oru soode.

«See oli täiesti vastuolus Natura 2000 piirangute ja Poola seadustega,» meenutas Cibor. «Ka siis toimusid protestid. Me viisime asja samamoodi Euroopa kohtusse ja võitsime. Ehk minister pidi nõustuma, et see pole hea plaan.»

Tookord tagasid selle, et Poola valitsus ikka täitis kohtu otsust, uued valimised, millega PiS jäi opositsiooni ja võimule tuli praeguse Euroopa Liidu Nõukogu presidendi Donald Tuski erakond Kodanikeplatvorm. Viimane täitis kohtu otsust ja kiirtee suunati hinnalisest looduskaitsepiirkonnast mööda.

Lisaks pälvis Rospuda oru eest seismist juhtinud Poola Linnukaitseseltsi aktivist Małgorzata Górska tolle võitluse võitmise eest 2010. aastal Goldmani keskkonnapreemia.