Ultrakonservatiivsete väärtuste rakendamine Euroopa piisoni kodus võib tuua Poolale kaela hiigeltrahvi

«Me kogusime andmeid selle kohta, kuidas nad seal Euroopa õigust rikuvad. Kogu Poola poolele jääv mets on kaetud Natura 2000ga, millele kehtib kaitserežiim,» kirjeldab Cibor. «See keelab raie vanades – rohkem kui sada aastat vanades – puistutes ja sealt puude väljaviimise, sest need puud on olulised sealsele ökosüsteemile, isegi kui nad ise langevad. On palju liike – põrnikad, seened jne –, kes elavad surnud puudel.» Raietööle loa andnud PiSi valitsus aga laseb kaitsealusest metsast puud välja viia ja ära tarvitada.

«Üraskipuhang on fakt,» ütleb Cibor. «Aga see puudutab ainult kuuske, mis pole Białowieżas ei ainus ega isegi mitte põhiline puu. Białowieża metsa põhiosa on lehtpuud – tammed ja muud. Kuusk moodustab umbes 20 protsenti. See on segamets. Ürask ründab ainult kuuske.»

Wrocławi ülikooli bioloog Tomasz Wesołowsk avaldas tunamullu uuringu, kus väitis, et raiega üraski peatamine pole väga tõhus. Sel moel üraski leviku peatamiseks tuleks maha võtta 80 protsenti kuuskedest. Tavajuhul hävib üraskipuhangus aga vaid umbes 20 protsenti puudest.

Lisaks pole üraskipuhang midagi erakordset, see tabab Białowieżat iga kaheksa kuni kümne aasta tagant siis, kui kuuskede osakaal suureneb. Samamoodi nagu puhang tuleb, see ka laheneb ise – looduslike vahendite ehk lindude ja külmemate talvede abiga.

«Teadlased on ühel nõul, et Białowieża tüüpi metsas pole üraskipuhangu puhul puude langetamine lahendus. See on lahendus kuusemetsas, majanduslikel põhjustel istutatud kuuskede puhul,» selgitab ka Greenpeace’i esindaja. «Looduslikus metsas, kus on erinevad liigid, ei saa kõike raiuda.»

Keskkonnakaitsjad oletasid, et tegelikult olid kahjurid vaid ettekääne raiemahu suurendamiseks. Looduskaitsealaga mitte kaetud osa Białowieżast haldab Poola riiklik metsateenistus – Euroopa suurim riiklik metsandusettevõte. Portaali EUobserver 2016. aasta andmeil tuli sellest ettevõttest valitsuse kaukasse ligi 800 miljonit zlotti (143 miljonit eurot).

Pealegi on metsaäri üks peamisi Białowieża kandi sissetulekuallikaid ja äsja ametist lahkunud keskkonnaministril, metsandusteadlasel Szyszkol oli tolle valdkonna ärimeestega lähedasi suhteid.

Läinud aasta juunis aheldasid meeleavaldajad end Białowieżas metsalangetusmasinate külge. FOTO: KRYSTIAN MAJ / AFP / SCANPIX

Euroopa Komisjon hakkas asja uurima, võttes kõigepealt ühendust Poola valitsusega. Too vastas Brüsselile, et kõik on korras.

Brüssel seda ei uskunud ja saatis mullu aprillis ametliku teatise, mis oli viimane hoiatus enne Euroopa kohtusse pöördumist. Poola valitsus jäi aga oma jutu juurde, et kõik on kõige paremas korras. Euroopa Komisjon ei näinud siis enam muud võimalust, kui andis mai lõpus asja kohtusse.

Euroopa kohus, mis muidu kipub mõnikord olema aeglane, reageeris omakorda tavatult kiiresti ja kehtestas juba juulis vaidlusaluse ala kaitseks vahemeetmed ehk keelas igasuguse raietegevuse vaidluste lõpuni.