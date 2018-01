USA kärpis toetust ÜRO palestiinlaste põgenikeorganisatsioonile

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman ütles pärast Abbasi raevukat kõnet USA presidendi vastu, et Palestiina liider on "aru kaotanud". Lieberman ütles, et Abbas on loobunud läbirääkimiste väljavaatest ning valinud selle asemel vastasseisu nii Iisraeli kui ka Ühendriikidega.