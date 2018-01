Kreeka ja Makedoonia kaklevad nime üle

Kreeka vastuseis Makedoonia nime kasutamisele sestsaadik, kui see Balkani riik 1991. aastal iseseisvus, on torpedeerinud Skopje katsed ühineda Euroopa Liidu ja NATO-ga.

ÜRO suursaadik Matthew Nimetz otsustas mõlema riigi diplomaatidega ÜRO peakorteris kohtuda pärast seda, kui nende valitsused olid näidanud üles uut tahet tülile lõpp teha.

«Ma arvan, et mõlema riigi elanikud on ehk valmis ära kuulama mõningaid lahendusi, mis on kooskõlas rahvuslike huvidega, kuid sisaldavad samas elemente kompromissist, mis probleemi lahendaksid,» ütles ÜRO saadik esmaspäeval usutluses Kreeka rahvusringhäälingule ERT.

USA diplomaat Nimetz, kes on üritanud nimetüli lõpetada 1994. aastast saadik, ütles, et on täheldanud mõningat positiivset pööret, ning ÜRO allikad ei ole välistanud läbimurret.

Kreeka on jäänud kindlaks seisukohale, et Makedoonia nime kasutamine viitab Skopje territoriaalsetele nõudmistele Kreeka enda samanimelise põhjapiirkonna suhtes, kus asuvad sadamalinnad Thessaloniki ja Kavala.

Makedoonia kuulub ÜRO-sse nimega Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, kuid Julgeolekunõukogu tunnistas riiki liikmeks võttes, et tegemist on ajutise nimega.

Sama nime all võeti riik ka Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutakomitee liikmeks.

Juttu on olnud muu hulgas nimedest Uus-Makedoonia ja Põhja-Makedoonia, kuid Kreeka rahvuslased nõuavad, et nimes ei oleks Makedooniale mingit viidet.

ÜRO pressiesindaja Stéphane Dujarric jäi oma kommentaarides ettevaatlikuks.

«Need vaidlused on kestnud küllalt kaua. Need on olnud väga tundlikud vaidlused,» lausus ta. «Ootame ära, mis juhtuma hakkab.»

Makedoonia peaminister Zoran Zaev ütles varem sel kuul, et usub lahenduse leidmisse hiljemalt juuliks, tema Kreeka ametivend avaldas lootust, et kokkuleppele jõutakse sel aastal.

Eeldatav kompromiss pannakse ilmselt kas rahvahääletusele või esitatakse heakskiitmiseks parlamentidele, mis võib aga üles kihutada natsionalistlikku indu.

ÜRO-s toimuvatest kõnelustest võtavad osa Makedoonia suursaadik Ühendriikides Vasko Naumovski ja Kreeka pealäbirääkija Adamantios Vassilakis.