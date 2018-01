Tillerson: Põhja-Korea kõnelustest keeldumisel laseme meetmed käiku

Tillerson keeldus vastamast küsimusele, kas Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga on õnnestunud läbirääkimisi pidada.

«Me oleme väga pingelises olukorras, arvestades seda, kui kaugele Põhja-Korea oma (tuuma)programmi on arendanud ja me teeme kõik enda võimuses oleva, et veenda neid teist teed valima,» sõnas Tillerson.

Küsimusele, kas ameeriklased peaksid olema mures sõja puhkemise võimaluse pärast, vastas välisminister, et Põhja-Korea on teinud oma raketi- ja tuumaprogrammis märkimisväärseid edusamme: «Ma arvan, et me peame praegust olukorda väga kainelt hindama.»

«Peame tunnistama, et oht kasvab ja kui Põhja-Korea ei vali teed koostööle, arutelule, läbirääkimistele, siis toovad nad ise meetmed kaasa,» lisas ta.

«Ma arvan, et meie lähenemise alus on veenda Põhja-Koread õiget teed valima – aru saama, et läbirääkimised on parim lahendus,» märkis Tillerson. «Kui nad otsivad sõjalist lahendust, ei ole see nende jaoks heade tagajärgedega.»

«Vaadates sanktsioonide majanduslikku mõju ja survekampaaniat, siis need ei lõpe,» lisas ta. «Ja ma loodan, et Põhja-Korea režiim mõistab, et olukord läheb ainult hullemaks. See läheb hullemaks iga sammuga, mida nad ette võtavad.»

Põhja-Korea on seni pannud toime kuus tuumakatsetust ja katsetanud mandritevahelisi rakette kolmel korral.