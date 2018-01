Netanyahu: USA saatkond kolitakse Jeruusalemma sel aastal

«USA saatkond viiakse üle oluliselt varem, kui me arvame. Juba selle aasta jooksul,» ütles Indiasse visiidile suundunud Netanyahu ajakirjanikele.

USA ametnikud on varem oletanud, et Jeruusalemma saatkond ei ava tõenäoliselt oma uksi enne Trumpi esimese ametiaja lõppu. Seda kinnitas ka välisminister Rex Tillerson.

USA on ennast diskvalifitseerinud Iisraeli-Palestiina kõneluste vahemehe positsioonilt, ütles Abbas pressikonverentsil Egiptuses.

Nädalavahetusel külastab Lähis-Ida USA asepresident Mike Pence, kes on kõrgeim piirkonda külastanud Ühendriikide ametnik pärast 6. detsembri otsust saatkond ümber kolida. Abbas on deklareerinud, et tema Pence'iga ei kohtu.