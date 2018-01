Kas järgmine Venemaa peaminister on eestlane?

«Vaino on näidanud end väga tehnilise, praktilise ja visionäärliku juhina. Tal on lai silmaring ja kontrollitum juhtimisstiil kui Medvedevil,» teatas allikas, väljendades samas lootust, et Vaino lõpetaks ka valitsuses liigse liberalismi.

Anton Vaino on alates 2016. aastast presidendi administratsiooni juht ja juba tol ajal käisid jutud, et ametikoht võib olla talle hüppelauaks peaministriks saamisel.

«Dmitri Medvedev on veel noor, kuid ta on oma ülesanded ammendanud ja tema karjääri tipphetk on möödas. Presidendi armuaeg saab 2018. aastal läbi. Anton Vaino on aga alles soosingusse tõusmas,» jätkas Kolesnikov.