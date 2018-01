Juncker tervitaks brittide tagasipöördumist EL-i

Junckeri kommentaarid järgnesid eilsele Euroopa Nõukogu alalise eesistuja Donald Tuski sõnadele, et bloki südamed on endiselt avatud võimalusele, et Suurbritannia otsustab EL-i tagasi pöörduda.

Pärast seda kui Brexiti üks juhtfiguure Nigel Farage viskas õhku mõtte, et Suurbritannia võiks korraldada teise Brexiti referendumi, on mitmed EL-i tippametnikud avaldanud ideele toetust.

Farage`i kommentaar oli öeldud küll teise eesmärgiga, nimelt et lahendada Suurbritannias valitsev kahtlus Brexiti osas ja tõestada EL-i vastaste ülekaalu.

Juncker on aga öelnud, et Brexit on katastroof ja toob kaasa kaotusi nii brittidele kui Euroopa Liidule.

«Meie käed on välja sirutatud. Kui britid soovivad leida mõne muu võimaluse peale Brexiti, oleme nõus selle üle aru pidama,» sõnas Juncker Euroopa Parlamendis.