Prantsusmaa laenab brittidele ajaloolise vaiba

«On väga tähelepanuväärne, et Bayeux' vaip tuleb Ühendkuningriiki ja inimesed saavad seda näha,» ütles May parlamendi alamkojas.

May ütles, et mereäärse Hastingsi linna ja lahingu toimumispaiga Battle'i rahvaesindajad tahaksid, et vaipa näidatakse nende valimisringkonnas, kuid tuleb püüda selle poole, et seda näeksid võimalikult paljud inimesed.