Kosovos tapetakse rahu

Isegi erakorralise meditsiini osakonna arstid, kes tema elu päästa ei suutnud, ei rääkinud poliitiku haavadest. «Sellel traagilisel juhtumil on üks eesmärk: algatada ja levitada hirmu ning ideed etnilisest puhastusest,» sõnas kohaliku meditsiinikeskuse direktor Milan Ivanović pressikonverentsil, kus kinnitas prominentse poliitiku surma.

Kosovos on uurimine algatatud, aga Serbia prokuröride sõnul alustasid nad ka omalt poolt uurimist. Serbia president Aleksandar Vučić kinnitas, et Serbia teeb oma uurimise paralleelselt ja palub võimalust osaleda ka Kosovos toimuvas uurimises.

«Ma olen veendunud, et see rünnak – olenemata sellest, kas selle pani toime serblane, albaanlane või välismaalane – on rünnak Ivanovići perekonna, Põhja-Kosovo ja serblaste vastu,» ütles Serbia president Vučić.

Ivanovići tulistati tema kõrval sõitnud autost, mis leiti hiljem põlenuna teisest linnaosast. Ühtegi tunnistajat ega kasulikku salvestist siiani leitud pole.

Sajad inimesed kogunesid omal algatusel Belgradis serbia õigeusu kiriku asutaja Püha Sava templi ette, et Ivanovići mälestada.

FOTO: Bojan Slavkovic/AP/Scanpix Tapetud Oliver Ivanovići mälestamise üritus Kosovos.

Võimalike tapjate nimekiri on väga pikk. Ivanović alustas poliitilist karjääri 1999. aasta juunis, Kosovo sõja ajal, mil ta nimetati Serbia Põhja-Kosovo ja Metohija Nõukogu presidendiks.

Aastatel 2008–2012 teenis ta isegi riigisekretärina Serbia valitsuse alla kuuluvas Kosovo ja Metohija ministeeriumis.

2014. aasta jaanuaris vahistati Ivanović kahtlustatuna sõjakuritegudes 1990. aastatel. 2016. aasta 21. jaanuaril määrasid Kosovo EULEXi (Euroopa Liidu õigusmissioon Kosovos) kohtunikud talle karistuseks üheksa aasta pikkuse vanglakaristuse. Priština apellatsioonikohus tühistas aga otsuse eelmise aasta 12. veebruaril ja andis käsu korraldada uus kohtuprotsess.

Vahepeal kandideeris poliitik kohalikel valimistel ja kritiseeris avalikult Serbia valitsust. Mõni aasta tagasi pandi Ivanovići auto alla pomm ning mullu juulis tema sõiduk süüdati. Seega võib öelda, et tal oli vaenlasi iga Kosovos ja Serbias elava rahva hulgas ning igas seal tegutsevas erakonnas.

FOTO: Armend Nimani/AFP/Scanpix Kosovo politseinikud valvamas poliitiku mõrvapaika.

Miks ta siis Mitrovicëst ei lahkunud? «Ta ütles, et pärast kõiki neid aastaid oleks Kosovost lahkumine häbiväärne. Ta kartis seda, kuidas teised seda näeksid ja kommenteeriksid. Ta maksis oma põhimõtete eest eluga,» ütles Ivanovići hea sõber ja Serbia valitsuse asepresident Rasim Ljajić pisarsilmil riigitelevisioonis. Siiski on kaheldav, kas tapjad saadeti või maksti kinni välismaalt, nagu kõik osalised väidavad.

Venemaa välisministeerium väitis, et intsident näitab kasvavat terrorit ja rahvuslikku konflikti regioonis. Kosovo valitsus on lubanud ausat uurimist. Seda juhib töörühm, mille eesotsas on Kosovo albaanlastest ja serblastest prokurörid. Kosovo peaminister Ramush Haradinaj väitis, et Kosovo võimud on valmis paluma uurimisel abi välismaalt, isegi Ameerika Ühendriikide FBI-lt.