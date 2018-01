Kataloonia parlament sai iseseisvusmeelse juhi

Peale esimehe valiti eile ka teised parlamendi juhatuse liikmed. Seitsmeliikmelises juhatuses said iseseisvuslased kokku neli kohta.

Torrenti valimine spiikriks ja kontrolli saavutamine juhatuses oli iseseisvuslaste esimene samm teel, mis peaks viima mullu oktoobri lõpus ehk kolm päeva pärast iseseisvuse väljakuulutamist Belgiasse pagenud Carles Puigdemonti taasvalimiseni Kataloonia presidendiks. Õigusemõistmise eest Belgias redus viibiv Puigdemont soovib sinna jäädagi, öeldes, et võib presidendina oma kohuseid täita ka Skype’i vahendusel.

Kataloonia kaugjuhtimise välistanud Hispaania peaminister Mariano Rajoy on öelnud, et kui Puigdemont üritab piirkonda edasi juhtida välismaalt, jääb seal püsima Hispaania keskvalitsuse otsejuhtimine. See kehtestati autonoomses piirkonnas põhiseaduse artikli 155 alusel pärast keskvõimu sõnul ebaseaduslikku iseseisvusdeklaratsiooni.