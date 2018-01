96-aastasele «Auschwitzi raamatupidajale» armu ei anta

Võimud lükkasid täna tagasi Gröningu armuandmispalve, mille mees oli esitanud selleks, et vältida nelja aasta pikkust vangistust. Lüneburgi prokuratuuri kõneisik Wiebke Bethke teatas, et taotlus lükati tagasi ja täpsemaid kommentaare ei andnud.

Auschwitzi endine valvur väidab, et kuigi ta oli tunnistajaks kohutavatele hirmutegudele, ei pannud ta ise toime ühtki kuritegu. Kohus aga otsustas, et Gröning aitas mõrvatud vangidelt aga raha kokku koguda ja summade üle arvestust pidada, aidates sellega natsirežiimil majanduslikku kasu saada ja toetades süstemaatilisi tapmisi.

Mullu lükkas Saksa põhiseaduskohus Gröningu apellatsiooni tagasi, leides, et tema tervislik seisnud võimaldab tal karistust kanda. Esmaspäeval teatas aga Saksa justiitsministeeriumi esindaja Christian Lauenstein, et Gröning on palunud vanglast pääsemiseks armu, tunnistades oma moraalset süüd.