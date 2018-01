Vene debatil ilmnesid vasak- ja paremäärmuslaste sarnasused

Spinelli hurjutas «peavoolumeediat» ka selle eest, et too omal ajal kirjutas massihävitusrelvadest Iraagis. Iraagi teemat meenutas hiljem samamoodi nii mõnigi parem- ja vasakserva esindaja, näiteks Marcus Pretzell Saksa Sinisest parteist.

Need reaktsioonid võttis kokku Rootsi konservatiiv Gunnar Hökmark. «Äärmiselt huvitav, et kommunistid, äärmuslased, natsionalistid siin kojas ei näe, et Venemaa levitab valet,» märkis ta. «Aga meie näeme teid. Meie näeme, et teie saadate sama äärmusluse ja konflikti, demokraatiavastasuse sõnumit nagu Vene valeinformatsioon üritab meie ühiskonnale peale suruda.»

Samas leidus Vene propagandakanalite kaitsjaid ka tsentris. Näiteks Sloveenia sotsi Tanja Fajoni sõnul on ebaõiglane rääkida ainult Vene propagandast. «Sputnikut ja RTd tuleks näha kui Venemaa katset leida oma koht meedias, kus aastaid on domineerinud lääs,» arvas ta. Sõna võtsid ka täpselt pooled Eesti saadikud – Yana Toom (Keskerakond), Urmas Paet (Reformierakond) ja Tunne Kelam (IRL).

Kelam torkas nende eelkõnelejate pihta, kes arvasid, et libauudiste probleemi lahkamise asemel tuleks hoopis südamest südamesse rääkida Vene duumasaadikutega. «Vene propaganda on suutnud panna meid uskuma, et Vene duuma on vabalt, mitte Putini valitud,» arvustas ta. «Duumaliikmed on tegelikult Putini instrumendid.»