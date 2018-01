Tillerson andis mõista USA pikemast jäämisest Süüriasse

Tillerson andis Stanfordi ülikoolis peetud kõnes mõista, et USA jätkab panustamist sellesse Lähis-Ida riiki.

Minister ütles, et president Donald Trumpi administratsioon ei korda eelmise riigipea Barack Obama «viga» Iraagis, kui ta tõi Ameerika väed sealt välja.

Tillerson rõhutas, et USA sõjaväelased jäävad vähemalt mõneks ajaks Süüriasse.

Välisministri sõnadest võis järeldada, et USA missioon Süürias on algsest keskendumisest terroristide purustamisele muutunud laiemaks. Washingtoni eesmärk on tagada edukas ÜRO rahuprotsess, Süüria presidendi Bashar al-Assadi lahkumine võimult ja Iraani mõju vähenemine Süürias.