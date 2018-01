Uppunud Iraani tankerilt on lekkinud Pariisi suurune õlilaik

Hiina riiklik ookeaniamet teatas eile hilisõhtul, et uurib nelja õlilaiku, mille kogupindala on 101 ruutkilomeetrit ehk laias laastus Pariisi-suurune territoorium, märkis AFP.

Amet kirjutas oma veebiküljel, et püüab kontrollida naftareostuse levikut ning uurib selle mõju merekeskkonnale.

Transpordiministeerium lisas, et alus paikneb 115 meetri sügavusel merepõhjas ning vrakki asuvad uurima robotid.

Panama lipu all sõitnud tankeri Sanchi 32-liikmelisest meeskonnast on leitud vaid kolm. Tanker põrkas 6. jaanuaril Shanghaist umbes 257 kilomeetrit ida pool kokku Hiina kaubalaevaga. Kokkupõrke põhjused on seni selgusetud.