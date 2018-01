Prantsuse väed tulevad Eestisse tagasi

Aasta lõpus pakkisid prantslased aga oma varustuse kokku ja viisid selle Leetu Rukla baasi. Seal teenivad nad Saksamaa juhitavas eelpaigutatud pataljonis tänavu. Eestis on sel aastal aga põhiliseks teiseks jõuks umbes 200 sõduriga esindatud Taani, riik, kellega britid on samamoodi pikalt kaitsekoostööd teinud nagu Prantsusmaaga.

Tänaseni oli see, kellest saab 2019. aastal brittide partner Eestis, vähemalt avalikkusele teadmata info. Kindel oli vaid see, et Ühendkuningriik on võtnud Eesti NATO pataljoni juhtimise enda hoolde pikemaks ajaks.