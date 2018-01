Suurbritannia investeerib Prantsuse migrantide tõkestamisse 50 miljonit

Lubatud summa on täienduseks rohkem kui 100 miljonile naelale, mida Suurbritannia on kahe riigi piirileppe järel juba eraldanud. Leppe üle peetakse uusi läbirääkimisi ja tõenäoliselt allkirjastatakse see täna.

«Tänane tippkohtumine rõhutab, et me kohustume endiselt kaitsma oma rahvast ja säilitama liberaalse demokraatia väärtusi iga ohu eest, olgu kodu- või välismaal,» ütles Briti peaminister Theresa May enne kohtumist. «Meie sõprus on alati ulatunud kaugemale kaitse ja julgeoleku piirest.»