Viis küsimust Põhja-Korea olümpiateel

Milliste spordialade esindajad osalevad?

Kuigi täpsemaid andmeid ei ole veel avalikustatud, on selge, et iluuisutajad Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik said osalemiseks rohelise tule.

Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik. FOTO: CHRISTOF STACHE/AFP

Riik on nõustunud moodustama ka Lõuna-Koreaga ühise naiste hokimeeskonna ning oma sportlaste toetamiseks saadetakse kohale ka 230-liikmeline ergutustüdrukute rühm.

Enne olümpia algust treenivad Põhja- ja Lõuna-Korea sportlased koos Põhja-Koreas asuvas Masikryongi suusakuurortis, kuigi Põhja-Korea suusatajate võistlustel osalemisest ei ole seni teateid olnud.

Lisaks sportlastele reisib lõuna poole ka kunstigrupp, 30-liikmeline taekwondo näidismeeskond ja pressiüksus.

Paraolümpiast võtab osa 150-liikmeline sportlaste ja toetusmeeskond.

Milline on lõunakorealaste reaktsioon?

Kuigi paljud lõunakorealased on kõnelusi ja pingete vähenemist tervitanud, ei ole sugugi kõik asjade käiguga rahul.

Lõuna-Korea ja ühenduslipud müügis Põhja-Korea piiri lähedal. FOTO: Ahn Young-joon/AP

Lõuna-Korea hokimeeskonna kanadalasest treeneri Sarah Murray sõnul kahjustab põhjakorealaste osalemine meeskonna ühtsust ja sooritust.

«See on keeruline, kuna mängijad on oma koha välja teeninud ja teavad, et väärivad olümpiale pääsemist. Siis otsustatakse hiljem veel inimesi lisada. See mõjutab mängijaid,» selgitas Murray.

Milline on teiste riikide suhtumine?

Mõned Souli liitlased on väljendanud muret selle üle, et Pyongyang võib kasutada olümpial osalemise teatele järgnenud kõnelusi aja võitmiseks oma relvaprogrammi arendamisel.

Selliseid kahtlusi on väljendanud näiteks USA välisminister Rex Tillerson. Kuigi USA on üldiselt jäänud diplomaatiliste suhete paranemise võimaluse osas pigem positiivsele seisukohale, on Ühendriigid igaks juhuks paigutanud Guamile lisaks kuus B-52 tuumavõimekusega pommitajat.

Rex Tillerson. FOTO: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Jaapani välisminister Taro Kono kutsus rahvusvahelist üldsust Põhja-Korea motiivide osas selget pead säilitama.

«Ma usun, et Põhja-Korea üritab tuuma- ja raketiprogrammiga jätkamiseks aega võita,» sõnas Kono. «Praegu pole õige aeg Põhja-Korea suunalist pinget vähendada.»

Mida on Põhja-Koreal võita?

Hoolimata liitlaste hoiatustest usub Soul, et tegemist on diplomaatilise võiduga ja näeb Põhja-Korea sportlaste osalemist sõpruse sobitamise katsena.

Kim Jong-un kaaskonnaga riiklikus teaduskeskuses. FOTO: KCNA/Reuters

Diplomaatilised liigutused on Põhja-Koreale seni kasulikud olnud. ÜROs antud lubadus rahukõneluste pidamiseks hoidis ära USA ja Lõuna-Korea kavandatud ühisõppuse Põhja piiride taga.

Kui USA ja Jaapani hoiatusi uskuda, võib Põhja-Korea tõepoolest sanktsioonide koorma all tuuma- ja raketiprogrammi arendamiseks aega võita.

Millised tingimused on vaja osalemiseks täita?

Laupäeval esitavad Lõuna- ja Põhja-Korea oma plaanid Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, mis võib teoreetiliselt ettepaneku tagasi lükata. ROK on teatanud, et peab võtma arvesse kõik Põhja-Korea sportlaste osalemisest tulenevad mõjud.

ROK lisas aga, et nende huvides on siiski kõigi kvalifitseeritud atleetide osalemise kindlustamine.

Korea ühendmeeskonna sissemarss Sydney 2000. aasta olümpial. FOTO: ANDY CLARK/REUTERS

Seni on ROK keelanud kahe riigi koos esinemised Sydney olumpiamängude ava- ja lõputseremoonial 2000. aastal.