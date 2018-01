Kas Trump võrdles pornostaari oma tütrega?

2011. aastal väljaandele InTouch Weekly antud intervjuus väitis pornotäht Stormy Daniels, et Trump märkis korduvalt, kui suurt muljet naine talle avaldas, tehes talle ettepaneku ka oma tõsieluseriaalis «Õpipoiss» osaleda. Väidetavalt läks Trump nii kaugele, et võrdles näitlejat oma tütrega.

«Meil oli hea side,» sõnas Daniels väljaandele. «Ta ütles mulle ükskord, et ma olen keegi, kellega tuleb arvestada: ilus ja tark nagu tema tütar.»

Stormy Daniels. FOTO: mavrixphoto.com/mavrixphoto.com

Pole täiesti kindel, kas Trump rääkis Ivankast või Tiffanyst, kuid arvestades seda, et väidetava afääri ajal oli Tiffany 11-aastane ja Ivanka 24, siis tõenäoliselt pidas Trump silmas oma vanemat tütart.

See poleks esimene kord, kui president oma tütre välimuse kohta häirivaid kommentaare on teinud. 2006. aastal teatas Trump sarjas The View, et kui Ivanka ei oleks tema tütar, siis tõenäoliselt käiks ta temaga kohtamas.

2004. aastal ütles Trump saatejuhile Howard Stern, et on okei Ivankat Heaks Tagumikuks kutsuda. Kaks aastat hiljem märkis Trump Sterni küsimusele, et Ivanka on alati olnud väga kurvikas ja oleks teadlik, kui tütar oleks endale kunstrinnad pannud.

Eelmisel nädalal ilmnes, et Trumpi advokaat oli korraldanud enne 2016. aasta valimisi Danielsile 130 000 dollari suuruse makse, et väidetavat afääri Trumpiga kalevi all hoida. Pornostaar on raha saamist eitanud.