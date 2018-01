Islamifundamentalistide arv on Berliinis tõusuteel

Saksa siseluureagentuur teatas, et salafistide hulk Berliinis on 2011. aastast märkimisväärselt kasvanud, jõudes kuni tuhande inimeseni.

Salafistliku ideoloogia kandjaid on siseluure andmetel umbes 950 ja 420 neist peetakse ohtlikuks või vägivallale altiks.

Umbes pool inimrühmast moodustavad Saksa kodanikud, kolmandik neist on topeltkodakondsed. Kõige suurema väliskihistuse moodustavad aga venelased.

Suurim demograafiline grupp – 90 protsenti – on mehed, kelle keskmine vanus on 34 aastat. Naiste kesmine vanus on 33 eluaastat.