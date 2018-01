Türgi ähvardas USA plaanitud kurdide piiriüksuse purustada

USA on teinud vastukäivaid avaldusi plaanist moodustada Süüria põhjapiirile 30 000 liikmeline piirijulgeolekuvägi eesotsas kurdi võitlejatega ning Türgi ärgitab Washingtoni seisma koos Ankaraga sellise väe tekkimise vastu, ütles Türgi peaminister täna.

USA juhitava koalitsiooni piiriväe moodustamise kava ärgitab Türgit. Ankara nimetas seda «terroriarmeeks» ja tõotas selle purustada.

Türgi on hoiatanud, et käivitab pealatungi Afrini kurdi enklaavile ja teistele Süüria kurdi vägede kontrollitavatele aladele ning on hakanud vägesid ja tanke piirile koondama.

USA välisminister Rex Tillerson ütles eile ajakirjanikele, et võlgneb Türgile selgituse avalduste eest, et toetab Põhja-Süüriasse piirijulgeolekuväe loomist.

Tillersoni sõnul on kogu olukorda valesti kirjeldatud ja inimesed on üksteisest mööda rääkinud. «Me ei moodusta üldsegi piirijulgeolekuväge,» kinnitas ta.

USA välisminister seletas, et kavas on hoopis toetada väljaõppega kohalikke jõude, kes aitasid piirkonda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) käest tagasi võtta.

Binali Yıldırım. FOTO: /AP

Türgi liidreid see ei rahuldanud. Peaminister Binali Yıldırım ütles, et Türgi on saanud viimase kolme päeva jooksul avaldusi, mis üksteisele vastu räägivad.

«USA peab segadused likvideerima ning muutma oma seisukohta rahu ja Türgiga suhete parandamise kasuks,» ütles ta.

Välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles telekanalile CNN-Türk, et Türgi ei ole praeguse olukorraga rahul.

«Kas meie umbusk Ühendriikide suhtes jätkub? Jah,» sõnas ta ja lisas, et Washington ei ole täitnud lubadust võtta tagasi relvad, mis anti Süüria kurdidele Islamiriigiga võitluseks. Türgi väitel jõuavad need relvad lõpuks Türgis võitlevate kurdi mässuliste kätte.