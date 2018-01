Soome ehitab neli ajalooliselt suurt sõjalaeva

Projekti eesmärgiks on asendada seitse teenistusest lahkuvat laeva nelja uue ja modernse alusega. Komandör Veli-Petteri Valkamo sõnul on miljardi euro investeerimine õigustatud, sest julgeolekuolukord Läänemerel on alates Krimmi okupatsioonist 2014. aastal tõsiselt muutunud.