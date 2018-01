Välismaa lühiuudised 19.01.2018

Ida-Hiina merel pühapäeval uppunud Iraani tankerilt lekkinud naftast on moodustunud neli suuremat õlilaiku, mille kogupindala on 101 ruutkilomeetrit, see on umbes Pariisi-suurune ala. Hiinlased asusid eile 115 meetri sügavusel merepõhjas alust robotitega uurima, et hinnata keskkonnakahju ulatust. 6. jaanuaril Hiina kaubalaevaga kokku põrganud tankeri 32-liikmelisest meeskonnast oli eilseks leitud vaid kolme inimese surnukehad, kaubalaeva meeskonnaliikmed pääsesid eluga. AFP/BNS