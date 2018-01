May: matke uue referendumi lootused maha

Kõik sai alguse Brexiti ühest juhtfiguurist Nigel Farage’ist, kes viskas läinud nädala lõpus õhku mõtte, et Suurbritannia võiks korraldada teise Brexiti referendumi.

«Meie siin mandril ei ole meelt muutnud, meie südamed on ikka teile avatud,» kinnitas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk teisipäeval Euroopa Parlamendi istungil Strasbourgis.

«Meie käed on välja sirutatud. Kui britid soovivad leida mõne muu võimaluse peale Brexiti, oleme nõus selle üle aru pidama,» sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Strasbourgis Euroopa Parlamendile.

Iiri peaminister: «Minu arvates pole meelemuutus või teine referendum ebademokraatlik.»

Farage’i märkus sütitas aga Londonit, eesotsas peaminister Theresa Mayga, kelle sõnul võimalust uueks referendumiks pole. «Peaminister on end väga selgelt väljendanud. Me lahkume EList,» peegeldas The Sunile May seisukohta ka tema esindaja.

Kolmapäevaks kinnitas ka Farage, et ei soovi mingit uut Brexiti-referendumit. «Absoluutselt mitte,» vahendas ta sõnu Reuters. «Samas ma kardan, et te teete kõik koostööd Tony Blairi ja Nick Gleggiga, et kindlustada võimalikult halb lepe.»

«Ma panin tähele, et Londonis sai see ettepanek üsna kriitilise vastuvõtu osaliseks, kuid isegi kui britid soovivad artikkel 50 alusel lahkuda, siis on ka artikkel 49, mis lubab taasühinemist. Mulle see meeldiks,» lisas Juncker.

EList lahkumist reguleeriva Lissaboni leppe artikkel 50 viies punkt määratleb, et «kui liidust välja astunud riik avaldab soovi uuesti liitu astuda, menetletakse tema taotlust artiklis 49 osutatud korras». Kõnealune artikkel 49 sätestab viisid, kuidas üks riik ELiga liituda saab. Liitumine nõuaks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide ühehäälset nõusolekut, mida Suurbritannia puhul peetakse ebatõenäoliseks.

Juhust kasutas ka Iiri peaminister Leo Varadkar, kes märkis, et Iirimaal korraldati teine referendum 2009. aastal, sellega pöörati ümber 2008. aastal läbi viidud hääletus, millega Lissaboni lepe tagasi lükati. «Minu arvates pole meelemuutus või teine referendum ebademokraatlik,» lisas ta ja teenis kõne eest aplausi.

Varadkari sõnul peaks Suurbritannia samuti maha matma illusioonid, et nad saavutavad leppe, mis annab neile kõik liikmesuse eelised, kuid ei kohusta neid millekski. «Pole võimalik saada kõiki ELi liikmesuse eeliseid sellega kaasnevate vastutuse ja kohustustega leppimata.»

Pärast detsembris saavutatud läbimurret Brexiti-kõnelustel, peaks Suurbritannia sel kuul alustama Brüsseliga kõnelusi üleminekuleppe üle, enne kui tulevaste suhete juurde edasi liigutakse.

Toona sõlmitud esialgse kokkuleppe alusel maksab Suurbritannia ELi eelarves ette nähtud kohustuste katmiseks 40–45 miljardit eurot. Lisaks lepiti kokku ELi kodanike õigustes Brexiti-järgses Suurbritannias ja vastupidi ning Iirimaad ja Põhja-Iirimaad eraldava piiri staatuses.

Lisaks liigutakse Londonis hoolimata spekulatsioonidest hoogsalt EList lahkumise poole. Briti parlamendi alamkoda kiitis muuhulgas kolmapäeval heaks seaduse, mis tegi 1972. aastal neist ELi liikme. «Seadus on väga tähtis valmistamaks riiki ette ajalooliseks verstapostiks, lahkumiseks Euroopa Liidust,» ütles Davis seadusandjatele enne hääletust.

Brexiti-seadus on üks mitmest, mis May vähemusvalitsusel enne 2019. aasta märtsi vastu tuleb võtta.

Suurbritannia soovib ELiga ka uut kaubanduslepet, mis asendaks praegused ühisturu ja tolliliidu tingimused. Ekspertide hinnangul on ootused leppele aga ebarealistlikud. ELi Brexiti-läbirääkija Michel Barnieri sõnul pakutakse brittidele May punaste joonte tõttu Kanadaga sõlmitud vabakaubandusleppega (CETA) sarnast lepet.

Suurbritannia Brexiti-minister David Davis loodab aga «Kanada Pluss Pluss Pluss paketti», mis iseäranis kaitseks Euroopa finantskeskust Londonis.

Liiga helde leppe võimalus on Guardiani teatel ärevaks muutnud Norra. Kõrged diplomaadid hoiatasid väljaande teatel, et see võiks endaga kaasa tuua uued kaubandusläbirääkimised Oslo ja ELi vahel.

Vastuseis kolmapäeval Briti alamkojas häältega 324:295 heaks kiidetud Brexiti-seadusele on aga siiani suur. Opositsiooni suurima erakonna, Töölispartei Brexiti-esindaja Keir Starmeri sõnul ignoreerisid ministrid parlamendiliikmete muret, et eelnõu ei täida oma eesmärki.