May moosis Macroni

Raha läheb piirdetarade ehitamiseks, turvakaameratele ja muule tuvastustehnoloogiale Prantsuse sadamalinnas ja teistes kohtades La Manche'i väina ääres, kust migrandid üritavad pidevalt praami või rongiga Suurbritanniasse pääseda.

See peaks May sõnul ennetama uute põgenikelaagrite moodustumist Calais' või mõnes muus sadamapiirkonnas.

Lubatud summa on täienduseks rohkem kui 100 miljonile naelale, mis Suurbritannia on kahe riigi piirileppe järel juba eraldanud. Leppe üle peetakse uusi läbirääkimisi ja tõenäoliselt allkirjastatakse see neljapäeval.

Macroni esimesel ametlikult visiidil Suurbritanniasse tuli kõne alla ka koostöö süvendamine võitluses terrorismiga. Pariisi ametnike sõnul pöörati Macroni visiidi ettevalmistamisel erilist tähelepanu sellele, et see ei õõnestaks ELi ja Suurbritannia vahelisi Brexiti-läbirääkimisi. Suurbritannia ei tohi ELi reeglite alusel enne Brexiti jõustumist teiste riikidega kaubandusläbirääkimistesse astuda. Samas üritati ametnike sõnul saata signaal, et Prantsusmaa ei soovi sidemeid Suurbritanniaga nõrgestada.

Seetõttu keskenduti visiidil julgeolekule ja tulevastele kultuuriprojektidele. Muuhulgas teatas Prantsusmaa, et saadab 2019. aastal sõdurid Eestisse brittide juhitud NATO pataljoni. «Tänane tippkohtumine rõhutab, et me kohustume endiselt kaitsma oma rahvast ja säilitama liberaalse demokraatia väärtusi iga ohu eest, olgu kodu- või välismaal,» ütles Briti peaminister Theresa May enne kohtumist.

«Meie sõprus on alati väljunud kaitse ja julgeoleku piirest,» lisas ta.

Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel kehtib praegu 15 aasta eest allkirjastatud Le Touquet' lepe, mis lubab immigrantide kontrolli teineteise piiril.

Briti valitsuse esindaja sõnul on tegu investeeringuga Suurbritannia piiri julgeolekusse. Lisaks kasutatakse raha põgenike ümberasustamiseks sadamalinnadest mujale Prantsusmaal.

Nüüdseks eraldatud raha eest on muuhulgas püstitatud Calais' sadama juurde kilomeetripikkune betoonsein, mille eesmärk on takistada migrantide ligipääsu teedele, kustkaudu veokid sadamasse pääsevad.